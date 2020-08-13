Москва, , 15:36 — REGNUM В Госдуме осудили демонизацию лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич российского ОМОНа.

ОМОН Иван Шилов © ИА REGNUM

«При чем здесь российский ОМОН? Алексиевич по хорошо знакомой привычке знатно передернула. Когда белорусы-силовики винтят соотечественников, не считаясь с нормами права и практикой применения спецсредств, удобнее вспомнить наших омоновцев. Не трогайте российский ОМОН, гражданка непонятно какой страны Алексиевич. Эти парни даже вас в случае чего из искусственно сгенеренного месива выдернут и от любых провокаций защитят», — отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии в республики начались протесты. Несогласные с итогами выборов выходят на улицы городов. Алексиевич озвучила в СМИ слухи о том, что в Белоруссии много сотрудников российского ОМОНа.