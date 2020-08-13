Любляна, , 15:30 — REGNUM С призывом провести в Белоруссии новые выборы президента, на которых будут присутствовать международные наблюдатели, выступил премьер-министр Словении Янез Янша. Он заявил об этом 13 августа во время пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

«Необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — сказал премьер-министр Словении.

Также он отметил, что «текущий кризис в Белоруссии» возможно решить только мирным путем.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Украине Леонид Кравчук заявил, что минские переговоры по Донбассу могут быть перенесены из столицы Белоруссии.