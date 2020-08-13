Кампала, , 15:28 — REGNUM Власти Уганды рассматривают вопрос о лишении «статуса беженца» некоторых иммигрантов и их дальнейшей депортации на фоне распространения коронавируса в лагерях для беженцев. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление представителя министерства по вопросам готовности к стихийным бедствиям и делам беженцев.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Уганды Мусы Эчверу, некоторые беженцы тайком возвращаются в свои страны происхождения и затем вновь прибывают в Уганду, что может вызывать «проникновение коронавируса в лагеря».

»Считается, что беженец, который умер в Хойме, пробрался в ДР Конго и вернулся обратно в лагерь Кьянгвали в Хойме после заражения коронавирусом. Наши лагеря для беженцев похожи на наши деревни», — сказал он, добавив: «мы информировали беженцев о руководящих принципах по COVID-19, и мы также рассматриваем возможность ввести уголовную ответственность за проникновение в их страны и дальнейшее возвращение в Уганду или даже лишить их статуса беженца».

Эчверу и спикер парламенте Уганды Ребекка Кадага призвали правительство ускорить распространение бесплатных масок для лица по всей стране, заявив, что во время своих недавних кампаний они с тревогой отмечали, что люди, особенно те, кто находится за пределами Кампалы, не придерживаются руководящих принципов министерства здравоохранения по COVID-19.