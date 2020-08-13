Минск, , 15:20 — REGNUM В офисах «Яндекса» в Минске, куда ранее пришли вооруженные люди, находятся несколько человек. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе российской компании.

В компании уточнили, что сотрудники «Яндекса» работают в удалённом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что группа вооружённых людей в специальной экипировке без опознавательных знаков заблокировала офисы «Яндекса» в Минске. В МВД республики не могут разъяснить, бандитский это налёт или спецоперация.

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