Ярославль, 13 августа 2020, 15:07 — REGNUM Первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын известен давними связями с Белоруссией. На посту главы региона он активно развивал торгово-промышленные связи с белорусскими регионами, ратовал за усиление интеграции между странами в рамках союзного государства. Его мнение экспертно.
Внимательно наблюдая за событиями в соседней стране, Анатолий Лисицын отмечает очевидность запроса на перемены в белорусском обществе:
Политик указывает на усталость братского народа от авторитарности власти, от постоянного использования административного ресурса, добавляя, что политика мешает взаимодействию между нашими странами:
В оценки перспектив развития ситуации, Анатолий Лисицын осторожен, но не видит большого количества вариантов:
В любом случае, убежден Анатолий Лисицын, ситуация в Белоруссии должна стать уроком для российских властей. Тем более если вспомнить недавние народные выступления в Хабаровске.