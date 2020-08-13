Киев, , 14:54 — REGNUM Минские переговоры по Донбассу могут быть перенесены из столицы Белоруссии. Об этом 13 августа заявил глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Украине Леонид Кравчук.

«Белоруссия участия в трёхсторонней группе не принимает. Если вдруг не будет такой возможности — проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место», — сказал Кравчук в эфире «Украинского радио».

Он добавил, что новой площадкой для переговоров может стать «совсем нейтральное государство», например Швеция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина не сможет выполнить Минские соглашения и предоставить Донбассу особый статус. Вместо него политик предложил некий «особый режим административного управления».

В Минске и других городах Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК результатами президентских выборов. В ходе силового подавления акций протеста пострадали уже сотни человек, тысячи человек задержаны.

Читайте также: Белоруссия после выборов: протесты, баррикады, задержания — все новости