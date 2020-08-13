Минск, , 14:43 — REGNUM Руководитель штаба бывшего главы «Белгазпромбанка» и экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Барбарико Мария Колесникова сообщила, что потеряла связь с основной конкуренткой действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах Светланой Тихановской.

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«У меня со Светланой нет связи, но будем стараться её возобновить», — заявила в беседе с РИА Новости Колесникова.

Она добавила, что на Тихановскую «оказывалось и оказывается давление».

Как сообщало ИА REGNUM, после состоявшихся 9 августа в Белоруссии выборов главы государства в республики начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями и продолжаются до сих пор. Не обошлось без задержаний и пострадавших.

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Не согласившаяся с итогами голосования на президентских выборах бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ночью 11 августа покинула страну. Она оформила выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска «Котловка». Известно, что она прибыла в Литву вместе с детьми и с главой своего избирательного штаба Марией Мороз. Литовская виза выдана ей на один год.