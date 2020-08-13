Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Недобропорядочные, по мнению главы нынешний американской администрации, СМИ США не замечают ошибок и неудач сенатора-демократа Камилы Харрис, которая может стать следующим вице-президентом страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп 13 августа на своей странице в Twitter.

Камала Харрис (сс) Gage Skidmore

«Фейковые СМИ делают поблажку Камилле Харрис, несмотря на ее радикально-левые неудачи и довольно слабые результаты на предварительных выборах Демократической партии», — подчеркнул Трамп.

«Никто не был так же жесток и надменен к медлительному Джо, даже я. И всё же она быстро провалилась в опросах», — добавил он, имея в виду под «медлительным Джо» своего основного соперника на выборах Джо Байдена.

Напомним, одним из аргументов Дональда Трампа против того, чтобы поддерживать на ноябрьских выборах его противника Джо Байдена является то, что бывший вице-президент является «троянским конем» радикально левых сил. После того как Байден определился с выбором того, кто станет в случае победы демократов на выборах вице-президентом в его администрации, Трамп развернул подобную линию обвинения и против Камилы Харрис.