Минск, , 14:32 — REGNUM Председатель исполкома города Жодино (Минская область) Дмитрий Заблоцкий пообещал прибыть в 20:00 на «встречу» с жителями города и работниками градообразующего предприятия «БелАЗ». Рабочие объявили о намерении бастовать, и власти пытаются не допустить такого развития событий.

Давид Сикейрос. Забастовка

К проходной предприятия на переговоры с председателем горисполкома и начальником местной милиции общественной безопасности прибыли рабочие и члены их семей, другие жодинцы. Они высказали им своё крайнее возмущение поведением «правоохранительных органов» — жестокими избиениями горожан, похищениями людей, издевательствами над пленниками. В местный следственный изолятор их свозят не только из города и окрестностей, но также из Минска, где переполнены изоляторы и даже камеры РУВД («стаканы»).

"Пусть с автобусов не выпрыгивают, не пакуют!» — пожаловались жители города на людей в специальной экипировке, терроризирующих горожан.

Жёны рабочих обвинили чиновников и руководство госпредприятия «БелАЗ» в угрозах увольнения. Одна из женщин заявила Заблоцкому, что её мужа и других рабочих заперли в цехах.

Сведения о забастовках поступают и с других предприятий Белоруссии. Массовое возмущение людей вызывает крайняя жестокость сотрудников милиции, которых направили на подавление массовых акций протеста.

После того, как 9 августа Центризбирком Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем президентской кампании, волна протестов охватила десятки белорусских городов. Мирные массовые акции протеста стали подавляться силами ОМОН со спецсредствами, вызывая ответную агрессию.

Во многих городах отмечены многочисленные факты нападения групп в униформе без опознавательных знаков на обычных прохожих, никак не выказывающих оппозиционных настроений.