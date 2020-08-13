Тбилиси, , 14:38 — REGNUM Законопроект, который должен заменить закон «О предпринимателях», подготовили в министерстве юстиции Грузии. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 13 августа сообщила глава минюста Тея Цулукиани.

«Мы этим законом, который, как я считаю, поддержат в парламенте, заменим закон «О предпринимателях», принятый в 1994 году, который, несмотря на изменения, внесенные в 2008 году, не отвечает современности», — сказала Цулукиани.

Министр отметила, что законопроект подготовлен, чтобы улучшить бизнес-климат в стране. Также новый закон должен внести европейские стандарты в законодательство Грузии.

Стоит отметить, что над данным законопроектом работа велась с 2013 года. Если его примут, то он вступит в силу с начала будущего года.