Ростов-на-Дону, , 14:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялась встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева и зампредседателя Совфеда России Андрея Турчака, в ходе которой были подняты вопросы социально-экономического развития региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 13 августа.

Была представлена информация о крупнейших проектах, реализуемых на Дону, а также о ходе выполнения нацпроектов. Также был поднят вопрос развития Ростова-на-Дону.

Достигнутые Ростовской областью успехи в экономике и социальной сфере были удостоены высокой оценки.

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