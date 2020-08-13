Минск, , 14:21 — REGNUM Ко Дворцу республики в Минске, находящемуся на Октябрьской площади, вышла с проспекта Независимости колонна протестующих. Об этом 13 августа сообщает РИА Новости.

Также указывается, что часть участников протестной акции встала цепочкой у дворца, а другая направилась дальше по проспекту к площади Независимости, на которой находятся здание ЦИК, Дом правительства и нижней палаты парламента Белоруссии.

Затем протестующие, не дойдя до площади Независимости, свернули в район Немига.

Отметим, что ранее правозащитный центр «Весна» сообщил, что в Белоруссии из СИЗО начали выпускать задержанных во время акций протеста.