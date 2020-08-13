Додома, , 14:15 — REGNUM Члены Партии журналисток Танзании (TAMWA) обратились к Избирательной комиссии страны с просьбой ужесточить законодательство о выборах путем ведения серьезных наказаний за унижение женщин и лишение их права на участие во всеобщих выборах. Об этом передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv со ссылкой на заявление главы партии Розы Рубин.

По словам активистки, к настоящему времени только две женщины баллотировались на пост президента и пятеро — на пост заместителей президента на предстоящих всеобщих выборах, которые должны состояться в октябре 2020 года.

Рубин отметила, что сложившаяся ситуация указывает на «слабое представительство женщин в политике страны». Это, в свою очередь, свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются женщины в Танзании.

Она подчеркнула, что наказания за «притеснения женщин» в политике должны применяться как в отношении групп лиц, так и отдельных политиков.

Рубин также призвала ввести санкции за уничижительные высказывания в сторону женщин в ходе избирательных кампаний. Она также обратилась к различным женским объединениям в политических партиях Танзании с просьбой не бояться выдвигать кандидатуры женщин на высокопоставленные должности.

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