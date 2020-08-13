Минск, , 14:04 — REGNUM В Белоруссии из СИЗО начали выпускать задержанных во время акций протеста, об этом сообщает правозащитный центр «Весна» в своем телеграм-канале.

Отмечается, что из СИЗО в Жодино под Минском ночью были выпущены более 150 человек. Также освобождают некоторых задержанных и в других городах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Минске местные активистки второй день подряд продолжают проводить акции в поддержку пострадавших от насилия и задержанных в ходе массовых протестов, начавшихся в Белоруссии из-за недовольства итогами голосования на президентских выборах.

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