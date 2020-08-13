Минск, , 14:03 — REGNUM Александр Лукашенко заканчивает свою политическую карьеру, за ним больше нет никого, кроме ОМОНа, и дольше, чем несколько недель, это продолжаться не может, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 13 августа, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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« Заканчивает ли Александр Лукашенко свою карьеру? Да. В сообщения о его победе на выборах никто не поверил. Он ничем не смог доказать свою победу. Где все эти «голосовавшие» за него люди, все эти 80%? Ни один человек не вышел на улицу хотя бы с плакатом. В интернете — полная тишина. Власти говорят, что сторонников, мол, запугали протестующие. Но это звучит, мягко говоря, неубедительно.

Белоруссия изменится, это уже неизбежно. Так не бывает, чтобы вы сначала поддерживали какого-то политика, потом отвернулись от него, а затем, — увидев с его стороны избиения, тюрьмы и концлагеря, — снова прониклись к нему симпатией. И участники этих акций — не только прозападно настроенные граждане. Там есть и те, кто настроен пророссийски — они стали в оппозицию Лукашенко, увидев, что он разрушает Союзное государство.

Акции протеста принимают такие формы, что для их разгона не может хватить никакого ОМОНа. А за ОМОНом у Лукашенко никого нет. Поэтому власти Белоруссии и намекают, что ОМОН, мол, «российский». Чтобы поселить ощущение безнадежности. Потому что если ОМОН российский, то воевать надо с Россией. А если нет — то с одним-единственным Лукашенко.