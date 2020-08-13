Минск,
13 августа 2020, 14:03 — REGNUM Александр Лукашенко заканчивает свою политическую карьеру, за ним больше нет никого, кроме ОМОНа, и дольше, чем несколько недель, это продолжаться не может, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 13 августа, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Александр Лукашенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
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«Заканчивает ли Александр Лукашенко свою карьеру? Да. В сообщения о его победе на выборах никто не поверил. Он ничем не смог доказать свою победу. Где все эти «голосовавшие» за него люди, все эти 80%? Ни один человек не вышел на улицу хотя бы с плакатом. В интернете — полная тишина. Власти говорят, что сторонников, мол, запугали протестующие. Но это звучит, мягко говоря, неубедительно.
Белоруссия изменится, это уже неизбежно. Так не бывает, чтобы вы сначала поддерживали какого-то политика, потом отвернулись от него, а затем, — увидев с его стороны избиения, тюрьмы и концлагеря, — снова прониклись к нему симпатией. И участники этих акций — не только прозападно настроенные граждане. Там есть и те, кто настроен пророссийски — они стали в оппозицию Лукашенко, увидев, что он разрушает Союзное государство.
Акции протеста принимают такие формы, что для их разгона не может хватить никакого ОМОНа. А за ОМОНом у Лукашенко никого нет. Поэтому власти Белоруссии и намекают, что ОМОН, мол, «российский». Чтобы поселить ощущение безнадежности. Потому что если ОМОН российский, то воевать надо с Россией. А если нет — то с одним-единственным Лукашенко.
До конца срока он, конечно, не досидит. Осталось несколько недель, может быть, пара месяцев. Акции оппозиции парализуют работу правительства, властная вертикаль практически не работает уже и сейчас. Обеспечившие Лукашенко правильный подсчет голосов получили по пять тысяч долларов и покинули страну. С ним никого нет, кроме ОМОНа. Поэтому он и хочет спрятаться за российскую спину, надеется, что Россия поможет ему подавить протест. Едва ли Россия будет это делать», — отметил Андрей Суздальцев.