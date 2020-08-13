Москва, , 13:55 — REGNUM Слова польского политика, призвавшего ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии, вызывают смех. Об этом ИА REGNUM заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Давайте жить дружно!» Цитата из м∕ф «Лето кота Леопольда». Реж. Анатолий Резников. 1983. СССР

«Русофобские заявления со стороны польских политиков в адрес России — не новость. Но то, что сказал депутат Европейского Парламента Яцек Сариуш-Вольский, настолько притянуто за уши, что вызывает только смех. Подражая политикам из-за океана, он пытается играть словами и фактами, говоря о какой-то «аннексии», явно пытаясь увязать в одно целое события в Белоруссии и события на Украине в 2013—2014 годах», — сказал Липовой.

По его словам, попытка политика не удалась: «Провокация настолько явная, что даже в Европарламенте ее оставили без внимания. Поиграть в «большую политическую игру» у польского депутата не получилось. Он немного опоздал со своими грубыми манипуляциями. Россию всё больше и больше начинают уважать на международной арене, и русофобия и огульные обвинения уже просто уходят в прошлое».