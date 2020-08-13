Минск, , 13:51 — REGNUM Группа вооружённых людей в специальной экипировке без опознавательных знаков заблокировала офисы компании «Яндекс» в столице Белоруссии. МВД не может разъяснить, бандитский это налёт или спецоперация правоохранителей.

Яндекс Алексей Алексеев

Вооружённые люди не отвечают на вопросы о своей принадлежности, ведут себя агрессивно. Они захватили несколько сотрудников «Яндекса».

Предположительно, на минское отделение «Яндекса» напали представители силовых ведомств Белоруссии. Представители компании подтвердили факт блокировки минского офиса.

В период массовых акций протеста против бессменного правления Александра Лукашенко они экипированы в униформу без шевронов и других опознавательных знаков.