Минск, , 13:50 — REGNUM В офисы «Яндекса» в Минске пришли неизвестные вооруженные люди, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к компании источник.

«Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри», — сообщил собеседник издания.

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске и других городах Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК результатами президентских выборов в стране. В ходе силового подавления акций протеста пострадали уже сотни человек, тысячи человек задержаны.

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