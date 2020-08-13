Тбилиси, , 14:02 — REGNUM Жители Грузии больше всего доверяют своей армии, Грузинской православной церкви (ГПЦ) и средствам массовой информации (СМИ). Об этом говорится в опубликованном 12 августа опросе Международного республиканского института США.

По данным исследования, доверие армии выразили 89% опрошенных. Не доверяют ей 8%, а 4% не определились по данному вопросу. В поддержку ГПЦ высказались 85% респондентов, а недоверие выразили 11%. За СМИ высказались 71%, не верят им — 26%.

Также более половины опрошенных поддержали институт полиции (62%), премьер-министра (59%) и местные власти (53%). У правительства рейтинг хуже. Доверяют министрам 50%, а не доверяют — 47%.

Хуже всего респонденты отозвались о профсоюзах. Им доверяют только 25%, а не доверяют 46%. Негативное отношение у опрошенных также к губернаторам (30% доверяют, 47% — нет), и к судам (32% доверяют, 53% — нет).

Исследование проводилось с 4 июня по 2 июля. В опросе участвовали 1500 жителей Грузии старше 18 лет. Погрешность оценивается на уровне 2,5%.

Стоит отметить, что по, результатам того же опроса, 47% респондентов не видят, чтобы в работе правительства Грузии были значимые успехи.

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