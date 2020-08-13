Будапешт, , 13:36 — REGNUM Решения Европейского союза в отношении Белоруссии должны быть построены на диалоге и не исключать участия республики в программе «Восточного партнерства». Об этом 13 августа заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы заинтересованы в основанных на диалоге решениях ЕС, которые не мешают построению будущих отношений между Белоруссией и Евросоюзом и не отвергают программу «Восточного партнерства», — написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске и других городах Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК результатами президентских выборов в стране. В ходе силового подавления акций протеста пострадали уже сотни человек, тысячи человек задержаны.

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят на неформальной встрече в конце августа возможное возобновление санкций против Белоруссии.

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