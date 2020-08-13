Пенза, , 15:00 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время рабочей поездки в Колышлейском районе остался крайне недоволен состоянием социальных и инфраструктурных объектов муниципалитета. Это послужило основанием для увольнения с должности главы района Александра Спирягина.

Региональные власти отмечают, что в адрес губернатора поступает много жалоб от жителей Колышлейского района. Так, в детском саду течет крыша, дети размещены в недопустимых условиях. Кроме этого, приостановлена деятельность бани, не ведется ремонт дорог.

По словам Белозерцева, за 10 лет работы Спирягина в этой должности были и неплохие результаты по ряду показателей, но этого недостаточно. Поэтому настало время ротации, резюмировал губернатор.

Александру Спирягину предложено написать заявление на увольнение по собственному желанию и перейти на другую работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, главы районов Пензенской области плохо работают с обращениями граждан в социальных сетях. Глава области констатировал, что аккаунты органов власти ведутся плохо, новостей нет, гражданам не отвечают.

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