Тбилиси, , 13:28 — REGNUM 47% жителей Грузии не видят успехов, которых достигло нынешнее правительство страны. Об этом говорится в опубликованном 12 августа опросе Международного республиканского института США.

Согласно данным исследования, 32% респондентов не смогли ответить на вопрос: «Что является главным достижением нынешнего правительства, если таковое имеется?». Еще 15% считают, что никаких достижений у властей нет.

Среди тех, кто считает, что достижения у правительства есть, 25% опрошенных назвали «борьбу с распространением коронавируса». 7% считают, что власти успешно провели «реформу здравоохранения», 3% отметили «свободу слова», и по 2% назвали «развитие инфраструктуры» и «стабильность». Остальные варианты набрали 1% или меньше.

Исследование проводилось с 4 июня по 2 июля. В опросе участвовали 1500 жителей Грузии старше 18 лет. Погрешность оценивается на уровне 2,5%.

Стоит отметить, что, по данным того же опроса, самой большой проблемой население Грузии считает безработицу. За это высказались 46% опрошенных.

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