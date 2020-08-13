Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:23 — REGNUM Президент Шри-Ланки Готобайя Раджапакса принял присягу министров нового правительства республики, сообщает газета Pioneer.

Отмечается, что премьер-министром вновь стал брат ланкийского лидера — Махинда Раджапакса. Он также возглавил еще три министерства, включая финансовое ведомство страны.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Шри-Ланке прошли 5 августа. Как следует из результатов голосования, 146 мест из 225 в парламенте получила партия премьер-министра, который является братом президента страны Готабаи Раджапаксы.

Союзники правящей партии смогли получить ещё пять мест. Таким образом, у победителей в парламенте набралось конституционное большинство в две трети мест.

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