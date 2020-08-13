Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM В Ростовской области проверят работоспособность государственной автоматизированной системы «Выборы», сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

«Системные администраторы отработают основные действия, которые предстоит выполнять в день голосования, в том числе оперативный ввод информации о ходе голосования и данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования, проведут проверку работоспособности основных и резервных каналов связи», — уточнили в облизбиркоме.

Тестирование системы пройдёт в четыре этапа. По итогам тренировки будет дана оценка готовности системы к губернаторским выборам, которые пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года.