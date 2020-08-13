Стокгольм, , 13:13 — REGNUM Швеция разрушила план миллиардера Джорджа Сороса в отношении Евросоюза (ЕС). Об этом 13 августа сообщила газета Fria Tider.

Журналисты отмечают, что благодаря своим «бережливым» и «эгоистичным» действиям во время переговоров в Брюсселе по принятию пакета помощи пострадавшим от пандемии коронавируса странам, Швеция, а также Нидерланды, Австрия, Дания и Финляндия сумели сократить свою долю взносов, тем самым сделав достигнутое соглашение «менее эффективным».

Напомним, что в июле этого года лидеры ЕС договорились о создании общего фонда восстановления экономики интеграционного пространства. Общий размер фонда восстановления составит 750 миллиардов евро, из которых 390 миллиардов будут выданы пострадавшим странам в виде грантов, а остальные — в форме льготных кредитов.

Во время переговоров в Брюсселе Швеция, Нидерланды, Австрия, Дания и Финляндия выступали за сокращение грантовых обязательств. Вместо этого они считали, что затронутым пандемией странам лучше всего предоставлять кредиты.

Такая «бережливость», по словам Сороса, способствовала ослаблению инициативы по скорому выходу из экономического кризиса.

«ЕС сделал очень важный шаг вперед, взяв на себя обязательство занимать деньги на рынке в гораздо большем объеме, чем когда-либо прежде. Но затем нескольким странам, «бережливой пятерке» — Нидерландам, Австрии, Швеции, Дании и Финляндии — удалось сделать соглашение менее эффективным. Трагедия в том, что они в основном проевропейские, но очень эгоистичные. И они очень бережливы», — заявил Сорос в своем интервью итальянскому изданию La Repubblica.

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