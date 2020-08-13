Москва, , 13:08 — REGNUM Хронические польские русофобы рвут все шаблоны политического евроцинизма, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"По аналогии с вопросом: «Кому выгодно?» возникает другой логичный вопрос: «Не играет ли Польша одну из ключевых ролей в нынешнем драматическом противостоянии в Белоруссии?», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил о необходимости ввести санкции против России за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) увидел за призывами депутата Европарламента намерение максимально подорвать стратегическое партнёрство и сотрудничество Минска и Москвы, применив в Белоруссии украинский сценарий.

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