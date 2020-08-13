Стокгольм, , 14:45 — REGNUM Чтобы укрепить языковые навыки у детей в Швеции, родившихся за границей, или детей, родители которых родились за границей, Либералы хотят ввести обязательное посещение дошкольных учреждения для пятилетних детей по всей стране. Об этом 13 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что обязательным на территории Швеции является посещение только учреждений, предоставляющих общее образование.

По данным журналистов газеты Fria Tider, сейчас в детские сады родители отдают 94% всех детей дошкольного возраста. Однако партия Нямки Сабуни считает, что этого недостаточно и хочет принудить остальные 23 000 детей в обязательном порядке посещать детские сады.

«Шведский язык — это ключ к интеграции, и мы должны начинать ее как можно раньше. Для детей иностранного происхождения или детей родителей, родившихся за границей, дошкольное учреждение является важным местом для изучения шведского языка», — заявила лидер Либералов Нямка Сабуни.