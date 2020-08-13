Таллин, , 13:08 — REGNUM Во время беспорядков, начавшихся в Белоруссии после состоявшихся 9 августа в стране выборов президента, был задержан один гражданин Эстонии. Об этом 13 августа сообщил на пресс-конференции глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

«Белорусские власти задержали гражданина Эстонии», — заявил глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Также он отметил, что МИД Эстонии направил по этому поводу ноту в посольство Белоруссии.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее СК Белоруссии сообщил, что массовые беспорядки в республике, которые начались после состоявшихся 9 августа выборов президента страны, носили скоординированный характер.

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