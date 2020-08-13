Киев, , 13:04 — REGNUM Украина передала ОБСЕ список из примерно ста участников обмена пленными с Донбассом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 13 августа, общаясь с прессой, во время визита в Борисполь.

«В ОБСЕ подтвердили наш список на обмен. Там около ста человек. Сейчас мы ждём с той стороны, что они тоже предоставят свой согласованный список», — рассказал он.

Зеленский добавил, что заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе запланировано на 18 августа.

Президент Украины также отметил, что беспорядки в Минске не повлияют на работу ТКГ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД ДНР сообщили, что в 2019 году Украина ни разу не выполнила до конца условия обмена пленными. Люди, переданные в рамках обмена ДНР и ЛНР, не были процессуально очищены и до сих пор находятся в розыске на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД ДНР призвал Киев полностью выполнить все условия обмена пленными