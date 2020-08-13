Минск, , 12:57 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала результаты голосования на выборах президента республики в Минске.

Выборы в Белоруссии © ИА REGNUM

Так, Александр Лукашенко заручился поддержкой 64,99% голосов, Светлана Тихановская набрала 14,92% голосов.

В Могилевской области Лукашенко поддержали 88,06% избирателей (Тихановскую — 4,73%), Минской — 79,23% (11,81%), Гродненской — 78,72% (13,81%), Гомельской — 85,38% (5,98%), Витебской — 83,64% (9,18%), в Брестской — 81,78% (10,33%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске и других городах Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК результатами президентских выборов. В ходе силового подавления акций протеста пострадали уже сотни человек, тысячи человек задержаны.

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