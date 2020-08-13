Стокгольм, , 13:01 — REGNUM Будущая политика Швеции в области принятия новых беженцев является одним из ключевых пунктов внутренней повестки. Весна 2020 года была непростой из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции. Однако наряду с пандемией правительство Швеции, а точнее Социал-демократы, столкнулись с еще одной проблемой — возможностью распада коалиции с «Зелеными», которые не хотят ужесточать правила приема для новых беженцев.

Однако 12 августа в своем интервью газете Dagens Nyheter социал-демократ министр юстиции Морган Юханссон заявил, что его партия намерена «обойти стороной Зеленых» и протолкнуть «Закон об иммиграции» даже против воли своих коллег.

«Я хочу, чтобы мы справились с этим как единое правительство. Но я также вижу, что возможность двигаться вместе очень и очень мала», — заявил министр.

Напомним, что менее чем через месяц на столе Юханссона окажется заключение Комитета Риксдага по миграционной политике, которое будет содержать целый ряд предложений для принятия обновленной версии «Закона об иммиграции». Социал-демократы выступают за ужесточение иммиграционной политики, в то время как их партнеры по коалиции «Зеленые» хотят видеть Швецию более открытой страной для беженцев.

В беседе с журналистами, Юханссон подчеркнул, что представленные через несколько дней предложения комитета будут им рассмотрены и переданы для дальнейшей консультации с заинтересованными сторонами. Однако от ответа на вопрос, что же будет если одна из заинтересованных сторон, то есть «Зеленые», новую версию законопроекта не поддержит, Юханссон уклонился, заявив, что «не собирается предугадывать события». Тем не менее, министр дал четко понять, что если потребуется, его партия «готова обойти стороной Зеленых».

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