Киев, , 12:57 — REGNUM В офисе президента Украины представили план строительства Киевской обходной дороги протяжённостью почти 150 км. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе президента Украины.

Проект в рамках программы «Большая стройка» хотят завершить к 2025 году. Дорога должна соединить между собой семь трасс, выходящих из Киева. Предусмотрено также строительство моста через Днепр длиной 25 км.

Согласно проекту, Киевская обходная дорога сосредоточит до 70% всего грузового транспорта, который в данный момент едет через Киев. Максимальная пропускная способность дороги на некоторых её участках будет составлять более 70 тыс. автомобилей в сутки. Стоимость проекта составляет 85 млрд гривен или свыше $3 млрд.

Отметим, длина моста, соединяющего Крым с остальной Россией, составляет 19 км. В Киеве с 1993 года до сих пор строят Подольский мост через Днепр длиной 7,5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у здания Верховной рады Украины провалился асфальт. Коммунальщики рассказали, что это произошло из-за прорыва трубопровода под проезжей частью.

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