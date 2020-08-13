Стокгольм, , 15:18 — REGNUM Редко когда в Швеции такой политический вопрос, как миграционная политика, казался таким сложным. Для Социал-демократов самой большой проблемой является не оппозиция в Риксдаге, а партнер по коалиции «Зеленые». В конечном итоге этот конфликт может сломить правительство. О том, почему в Швеции всерьез возник риск раскола Красно-зеленой коалиции, 12 августа рассказал политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.

Социал-демократы надеялись, что Комитет по миграционной политике в Риксдаге сможет стать переговорной площадкой для выработки общей политики в отношении беженцев. По нескольким причинам это оказалось невозможным. Главным препятствием для партии премьер-министра Швеции Стефана Лёвена стала не парламентская оппозиция, а «Зеленые», пригрозившие покинуть правительство в случае проталкивания законопроекта, ужесточающего миграционную политику.

«Без нового законопроекта старый, более умеренный «Закон об иностранцах» вступит в силу следующим летом, и только «Зеленые» и Левые, похоже, думают, что это хорошая идея… Явное большинство избирателей хотят, чтобы Швеция принимала меньше соискателей политического убежища. Кроме того, избиратели считают миграцию и вопросы интеграции одними из наиболее важных вопросов. Таким образом, это может стать важным пунктом повестки парламентских выборов 2022 года», — пишет Кнутсон.

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