Стокгольм, , 15:06 — REGNUM 12 августа в студии SVT для участия в дебатах встретились Социал-демократ министр юстиции Швеции Морган Юханссон и лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерсон. В ходе дискуссии представители двух крупнейших политических сил Швеции по числу занимаемых мандатов в Риксдаге не смогли прийти к общей точке зрения, так как ответственность за провал переговорного процесса по принятию нового миграционного законодательства политики предпочли перекладывать друг на друга. О ходе дебатов 12 августа рассказали журналисты SVT Nyheter.

«Переговоры между Социал-демократами и Умеренными были сорваны в начале июля, и трудно понять, как можно добиться большинства для принятия любого законопроекта, если стороны не могут договориться между собой», — заявил Кристерссон.

«Почему у вас ничего не получилось?», — задала вопрос ведущая.

«У нас были совершенно разные цели. Наша цель заключалась в том, что у нас должна быть новая политика, которая сокращает объемы иммиграции в Швецию, и это важно. У нас в Швеции наблюдаются проблемы с интеграцией, которые мы видим каждый день. Поэтому так дальше продолжать нельзя. На практике в своих директивах Социал-демократы хотят увеличить потоки иммиграции. Или хотя бы сохранить их на сегодняшнем уровне. Мы с этим не согласны», — ответил Кристерссон.

«Разве у вас не было такой же цели?», — спросила ведущая Юханссона.

«Нет. В конце концов, мы были очень близки к заключению сделки. Если вы посмотрите, как голосовали в Комитете, то Социал-демократы и Умеренные голосовали одинаково почти в 70% случаев. Я полагаю, это Умеренные не захотели достичь соглашения», — ответил Юханссон.

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