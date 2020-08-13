Тамбов, , 12:38 — REGNUM Избиратели Тамбовской области смогут проголосовать на выборах главы администрации региона в Москве — на одном из 30 цифровых избирательных участков. Об этом сообщили в пресс-службе Тамбовского облизбиркома.

Голосование TBIT

Для того чтобы 13 сентября, в единый день голосования, принять участие в выборах губернатора Тамбовской области на московском цифровом участке, необходимо иметь регистрацию по месту жительства на территории Тамбовской области и подать заявление о включении в список избирателей на цифровом избирательном участке, воспользовавшись сервисом «Мобильный избиратель». Заявления принимаются с 29 июля по 8 сентября 2020 года через портал «Госуслуги», в любом МФЦ или территориальной избирательной комиссии. Со 2 по 8 сентября 2020 года заявление можно подать в любой участковой избирательной комиссии. 13 сентября избиратель сможет прийти на выбранный цифровой избирательный участок с паспортом или документом, заменяющим паспорт, и проголосовать с использованием электронного бюллетеня на терминале для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Тамбовской области назначены на единый день голосования 13 сентября 2020 года. На пост претендуют пять кандидатов — Андрей Жидков (КПРФ), Сергей Клишин («Казачья партия Российской Федерации»), Александр Никитин («Единая Россия»), Павел Плотников («Справедливая Россия») и Игорь Телегин (ЛДПР).