Кампала, , 12:48 — REGNUM Более чем через год после того, как Верховный суд Уганды оставил в силе постановление Конституционного суда, который отклонил продление нынешнего пятилетнего срока полномочий депутатов парламента до семи лет, депутаты вновь внесли на рассмотрение данный законопроект. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Продление срока полномочий всех избираемых должностных лиц до семи лет не входит в число предложений депутата Восточного Ндорва Уилфреда Нивагабы, включенных в законопроект о внесении поправок в Конституцию с целью изменения структуры правительства. Однако Комитет по правовым и парламентским вопросам вновь внес на рассмотрение вопрос о продлении срока полномочий всех избираемых должностных лиц.

Депутаты во главе с главой комитета парламентарием от округа Западная Будама Джейкобом Обот-Обота отклонили основные предложения Нивагабы и вместо этого внесли в законопроект новое положение о продлении срока полномочий членов парламента и других выборных должностных лиц с мая 2021 года.

Второе чтение законопроекта о конституционной поправке от 2020 года будет обработано до того, как Палата пойдет на перерыв в этом месяце. В докладе комитета необходимость продления срока полномочий была обоснована следующим образом: «чтобы президентский срок был значимым, он должен быть достаточным для того, чтобы президент мог реализовать и выполнить свою программу. Комитет считает, что пятилетний срок недостаточен для осуществления программы и оказания существенного влияния на развитие страны».

При внесении поправок в Конституцию в декабре 2017 года парламент проголосовал за продление срока полномочий выборных должностных лиц с пяти до семи лет, но это было отклонено Конституционным судом по петиции Мале Мабиризи и других депутатов. Судья Кеннет Какуру, отклонивший законопроект о конституционной поправке, заявил, что депутаты хотят незаконно продлить срок своих полномочий.

«Если мы будем исходить из произошедшего, это будет означать, что парламент будет каждые пять лет продлевать срок своих полномочий без проведения выборов, именно это и сделал Иди Амин, объявив себя президентом и парламентом», — постановил судья Какуру.