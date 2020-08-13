Киев, , 12:31 — REGNUM Двое украинских «активистов», задержанных в Минске, должны быть немедленно освобождены. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, слова которого обнародовала 13 августа пресс-служба офиса.

Он рассказал, что «активисты» приехали в Белоруссию для получения достоверной ситуации о происходящем в стране.

«Свобода слова и свобода свободного передвижения — базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо», — отметил Ермак.

Глава офиса добавил, что министерство иностранных дел Украины работает над освобождением всех граждан Украины, задержанных в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины призвали граждан страны воздержаться от посещения Белоруссии, пока там наблюдаются беспорядки.

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