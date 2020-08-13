Киев, 13 августа 2020, 12:31 — REGNUM Двое украинских «активистов», задержанных в Минске, должны быть немедленно освобождены. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, слова которого обнародовала 13 августа пресс-служба офиса.
Он рассказал, что «активисты» приехали в Белоруссию для получения достоверной ситуации о происходящем в стране.
Глава офиса добавил, что министерство иностранных дел Украины работает над освобождением всех граждан Украины, задержанных в Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины призвали граждан страны воздержаться от посещения Белоруссии, пока там наблюдаются беспорядки.
Читайте также: МИД Украины пообещал «очень жёстко» защищать сограждан в Белоруссии