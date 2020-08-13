13 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 12:21 — REGNUM



Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат Европейского парламента Патрик Яки прокомментировал «медлительность Брюсселя в отношении ситуации в Белоруссии». В понедельник, 10 августа, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал главу Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен созвать внеочередной саммит Европейского совета в связи с кризисной ситуацией в Белоруссии. Инициативу премьера поддержали министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и польские дипломаты в Брюсселе.

Однако Мишель заявил Варшаве, что «белорусский вопрос» не появится до сентябрьского саммита ЕС в Брюсселе. На уровне глав МИД в пятницу, 14 августа, пройдет видеоконференция, но время, замечают польские издания, «работает в пользу режима Лукашенко». Как заявил в интервью порталу Niezalezna. pl сам Яки, «не будем обольщаться: выбирая между Россией и Белоруссией, большая часть стран ЕС выберет свои интересы с Россией, оставляя в стороне права человека, несмотря на то, что они говорят о верховенстве права почти каждый день. Конечно, известно, что речь идет не о верховенстве права в Польше или Венгрии, а о том, что Польша становится все более сильным государством, все более сильным игроком, с чем они просто не хотят согласиться… Напомним, что если смотреть на Европейский союз в целом — это мощное экономическое и военное объединение. Было бы важно, если бы он мог выработать единую позицию, правильно определиться и действовать сообща в отношении Белоруссии. Однако этого никогда не произойдет, потому что у многих стран есть стратегические интересы в делах с Россией, а потому это просто несбыточная мечта».

Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей © ИА REGNUM

Фактически получается, что Яки дезавуирует инициативы Моравецкого и Чапутовича на европейском направлении. Все было бы просто, будь депутат из числа оппозиции ныне правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), но это не так. Он является видным членом партии «Солидарная Польша», которая входит в правый лагерь под управлением PiS. Саму же «Солидарную Польшу» возглавляет министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зёбро. Этот политик в последнее время проявляет большие амбиции. По мнению многих польских экспертов, он претендует не только на то, чтобы сместить Моравецкого и возглавить правительство, но и сформулировать идеологию «Права и Справедливости» на будущее. Зёбро играет на противопоставлении христианской консервативной Польши «безбожному» ЕС с его гендерными теориями и защитой сексуальных меньшинств. Ранее он уже полемизировал с премьером в деле о выходе Польши из Стамбульской конвенции. Сейчас Зёбро советует правительству рассматривать «белорусский вопрос» во всей его «большой сложности».

«Мы должны быть очень осторожными и не быть опрометчивыми, — говорит министр юстиции. — Рефлексом каждого нормального человека является симпатия к протестующим в Белоруссии. Тем более что у нас, поляков, есть собственный опыт борьбы за свободу и демократию, эти идеи нам близки и естественны. Мы также знаем, что такое режим Лукашенко. Но мы должны спросить себя, чего хочет российский президент Владимир Путин, каковы цели России и к чему это может привести. На мой взгляд, без ответа на эти вопросы никаких действий предпринимать нельзя. Это мое личное мнение, я не руковожу МИД Польши, не курирую вопросы, связанные с Белоруссией». Действительно, в настоящее время польскую внешнюю политику разобрали между собой канцелярия премьер-министра и канцелярия президента, между которыми мечется министерство иностранных дел. Моравецкий отвечает за Европу, Дуда — за США. В «белорусском вопросе», как можно видеть, сложилась коалиция между главой польской дипломатии и премьером, которая предпочитает ориентироваться на Брюссель. Но можно ли сказать, что есть такая же коалиция между президентом и Зёбро?

Збигнев Зебро Gov.pl

Нам так не кажется. Похоже, что министр юстиции ведет свою игру, используя внешнюю политику для решения вопросов внутренних. Однако это не означает, что его действия не отражаются на польской дипломатии в целом. Инициатива Моравецкого и Чапутовича, дергающих Брюссель за рукав, выглядит желанием чужими руками отодвинуть Варшаву от ввязывания в неоднозначную белорусскую интригу. Потому что ЕС в любом случае будет вынужден реагировать на происходящее в Минске языком санкций, что вызовет там ответную реакцию и возведение жестких барьеров. Альтернативное решение, которое предлагает Дуда, это отказ от того, чтобы закрывать перед Лукашенко двери, вступить с ним в переговоры и попробовать оторвать его от России. Что касается Зёбро, то тут все сложнее. Когда министр заявляет, что надо «спросить себя, чего хочет российский президент Владимир Путин, каковы цели России и к чему это может привести», каким образом такое возможно сделать? Либо выжидать и реагировать постфактум, либо уже сейчас вступить в диалог с Москвой и прояснить ее позицию. Какой именно вариант держит в уме Зёбро, сказать трудно. Но России стоит присмотреться повнимательнее к этому многообещающему политику.