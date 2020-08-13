Станислав Стремидловский,
13 августа 2020, 12:21 — REGNUM
Депутат Европейского парламента Патрик Яки прокомментировал «медлительность Брюсселя в отношении ситуации в Белоруссии». В понедельник, 10 августа, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал главу Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен созвать внеочередной саммит Европейского совета в связи с кризисной ситуацией в Белоруссии. Инициативу премьера поддержали министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и польские дипломаты в Брюсселе.
Однако Мишель заявил Варшаве, что «белорусский вопрос» не появится до сентябрьского саммита ЕС в Брюсселе. На уровне глав МИД в пятницу, 14 августа, пройдет видеоконференция, но время, замечают польские издания, «работает в пользу режима Лукашенко». Как заявил в интервью порталу Niezalezna. pl сам Яки, «не будем обольщаться: выбирая между Россией и Белоруссией, большая часть стран ЕС выберет свои интересы с Россией, оставляя в стороне права человека, несмотря на то, что они говорят о верховенстве права почти каждый день. Конечно, известно, что речь идет не о верховенстве права в Польше или Венгрии, а о том, что Польша становится все более сильным государством, все более сильным игроком, с чем они просто не хотят согласиться… Напомним, что если смотреть на Европейский союз в целом — это мощное экономическое и военное объединение. Было бы важно, если бы он мог выработать единую позицию, правильно определиться и действовать сообща в отношении Белоруссии. Однако этого никогда не произойдет, потому что у многих стран есть стратегические интересы в делах с Россией, а потому это просто несбыточная мечта».
Фактически получается, что Яки дезавуирует инициативы Моравецкого и Чапутовича на европейском направлении. Все было бы просто, будь депутат из числа оппозиции ныне правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), но это не так. Он является видным членом партии «Солидарная Польша», которая входит в правый лагерь под управлением PiS. Саму же «Солидарную Польшу» возглавляет министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зёбро. Этот политик в последнее время проявляет большие амбиции. По мнению многих польских экспертов, он претендует не только на то, чтобы сместить Моравецкого и возглавить правительство, но и сформулировать идеологию «Права и Справедливости» на будущее. Зёбро играет на противопоставлении христианской консервативной Польши «безбожному» ЕС с его гендерными теориями и защитой сексуальных меньшинств. Ранее он уже полемизировал с премьером в деле о выходе Польши из Стамбульской конвенции. Сейчас Зёбро советует правительству рассматривать «белорусский вопрос» во всей его «большой сложности».
«Мы должны быть очень осторожными и не быть опрометчивыми, — говорит министр юстиции. — Рефлексом каждого нормального человека является симпатия к протестующим в Белоруссии. Тем более что у нас, поляков, есть собственный опыт борьбы за свободу и демократию, эти идеи нам близки и естественны. Мы также знаем, что такое режим Лукашенко. Но мы должны спросить себя, чего хочет российский президент Владимир Путин, каковы цели России и к чему это может привести. На мой взгляд, без ответа на эти вопросы никаких действий предпринимать нельзя. Это мое личное мнение, я не руковожу МИД Польши, не курирую вопросы, связанные с Белоруссией». Действительно, в настоящее время польскую внешнюю политику разобрали между собой канцелярия премьер-министра и канцелярия президента, между которыми мечется министерство иностранных дел. Моравецкий отвечает за Европу, Дуда — за США. В «белорусском вопросе», как можно видеть, сложилась коалиция между главой польской дипломатии и премьером, которая предпочитает ориентироваться на Брюссель. Но можно ли сказать, что есть такая же коалиция между президентом и Зёбро?
Нам так не кажется. Похоже, что министр юстиции ведет свою игру, используя внешнюю политику для решения вопросов внутренних. Однако это не означает, что его действия не отражаются на польской дипломатии в целом. Инициатива Моравецкого и Чапутовича, дергающих Брюссель за рукав, выглядит желанием чужими руками отодвинуть Варшаву от ввязывания в неоднозначную белорусскую интригу. Потому что ЕС в любом случае будет вынужден реагировать на происходящее в Минске языком санкций, что вызовет там ответную реакцию и возведение жестких барьеров. Альтернативное решение, которое предлагает Дуда, это отказ от того, чтобы закрывать перед Лукашенко двери, вступить с ним в переговоры и попробовать оторвать его от России. Что касается Зёбро, то тут все сложнее. Когда министр заявляет, что надо «спросить себя, чего хочет российский президент Владимир Путин, каковы цели России и к чему это может привести», каким образом такое возможно сделать? Либо выжидать и реагировать постфактум, либо уже сейчас вступить в диалог с Москвой и прояснить ее позицию. Какой именно вариант держит в уме Зёбро, сказать трудно. Но России стоит присмотреться повнимательнее к этому многообещающему политику.