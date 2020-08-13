Рязань, , 12:05 — REGNUM 11 избирательных объединений будут участвовать в выборах депутатов Рязанской областной думы седьмого созыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональную избирательную комиссию. Отказано в регистрации трём партиям.

Избирком зарегистрировал списки кандидатов региональных отделений «Справедливой России», ЛДПР, «Единой России», КПРФ, партии «Новые люди» и «За правду», «Партии роста», КПРФ, «Коммунистической партии коммунисты России», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Партии прямой демократии».

В подписных листах Партии возрождения России и демократической партии «Яблоко» были выявлены нарушения, представители «Партии малого бизнеса России» не предоставили в избирком подписи сторонников. Таким образом, этим трём объединениям было отказано в регистрации.

Выборы депутатов Рязанской областной думы седьмого созыва назначены на единый день голосования 13 сентября 2020 года, избирателям предстоит выбрать 36 человек по смешанной системе.