Минск, , 11:54 — REGNUM Беспорядки, которые начались в Белоруссии после состоявшихся 9 августа в республике президентских выборов, перестали носить массовый характер. Об этом 13 августа сообщает агентство БелТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя белорусского МВД Ольги Чемодановой.

«Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким», — говорится в сообщении журналистов.

Помимо этого, указывается, что в общей сложности от противоправных действий участников протестных акций в период с 9 по 13 августа пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов, 28 из которых находятся в медучреждениях.

Также сообщается, что 12 августа отдельные интернет-ресурсы размещали призывы к блокировке дорог, из-за чего были попытки перекрытия проезжей части в Минске, что стало причиной того, что общественный транспорт работал в это время с перебоями.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Белоруссии сотрудниками органов правопорядка было задержано около 700 участвующих в протестных акциях.

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