Вашингтон, 13 августа 2020, 11:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, по сути, разрешил России пойти на вмешательство в американские выборы, об этом 12 августа заявила бывший советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс в интервью телеканалу MSNBC.
Кроме того, Райс выступила в защиту масштабного голосования по почте, против которого выступает Трамп. По ее словам, такой вид волеизъявления является самым безопасным и доступным способом проведения голосования во время пандемии коронавируса. Она призвала людей пойти на избирательные участки и добиться «ошеломляющего» результата.
Напомним, Райс, чью кандидатуру в течение определенного времени рассматривали на пост вице-президента в команде претендента на президентское кресло от Демократической партии Джо Байдена, неоднократно выступила с жесткой критикой Трампа, называя его чуть ли не агентом Кремля. По ее словам, об этом свидетельствует то, что глава Белого дома не отреагировал на появившуюся информацию о том, что Россию пошла на сговор с афганскими боевиками, которые якобы за российские деньги должны были убивать американских солдат.
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