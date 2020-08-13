Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, по сути, разрешил России пойти на вмешательство в американские выборы, об этом 12 августа заявила бывший советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс в интервью телеканалу MSNBC.

«Русские активизировали свои попытки вмешаться в наши выборы, как кажется, с благословения Дональда Трампа, который заявил, что он примет иностранную помощь на выборах, а также не пожелал критиковать Россию по ряду вопросов, в том числе за вмешательство в выборы 2020 года», — подчеркнула она.

Кроме того, Райс выступила в защиту масштабного голосования по почте, против которого выступает Трамп. По ее словам, такой вид волеизъявления является самым безопасным и доступным способом проведения голосования во время пандемии коронавируса. Она призвала людей пойти на избирательные участки и добиться «ошеломляющего» результата.

«Чем ярче результат, тем сложнее Дональду Трампу манипулировать и скрывать потенциальное поражение», — сказала она.

Напомним, Райс, чью кандидатуру в течение определенного времени рассматривали на пост вице-президента в команде претендента на президентское кресло от Демократической партии Джо Байдена, неоднократно выступила с жесткой критикой Трампа, называя его чуть ли не агентом Кремля. По ее словам, об этом свидетельствует то, что глава Белого дома не отреагировал на появившуюся информацию о том, что Россию пошла на сговор с афганскими боевиками, которые якобы за российские деньги должны были убивать американских солдат.

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