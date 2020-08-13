Москва, 13 августа 2020, 11:42 — REGNUM (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Американцы, вошедшие в Афганистан под предлогом войны с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вынуждены уходить, так как проиграли своему собственному детищу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова государственного секретаря США Майка Помпео, который пообещал, что Россия заплатит «огромную цену», если подтвердится информация о ее сговоре с талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Мухин заявил, что, обвиняя РФ, Помпео осуществляет операцию прикрытия.
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