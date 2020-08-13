Минск, , 11:45 — REGNUM За минувшие сутки в Белоруссии сотрудниками органов правопорядка было задержано около 700 участвующих в протестных акциях. Об этом 13 августа сообщает агентство БелТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя белорусского МВД Ольги Чемодановой.

«За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек», — говорится в сообщении журналистов.

Кроме этого, в нем указывается, что беспорядки в республике перестали быть массовыми, однако при этом уровень агрессии протестующих по отношению к сотрудникам правоохранительных органов продолжает быть высоким.

«Всего в результате противоправных действий граждан 9−13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы», — также говорится в материале журналистов.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в графике президента Российской Федерации Владимира Путина нет встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко.