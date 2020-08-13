Киев, , 11:40 — REGNUM Украина настроена на конструктивный диалог с Белоруссией, но будет «очень жёстко» отстаивать права сограждан. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 августа во время онлайн-брифинга.

«Украина настроена на конструктивный диалог с белорусской властью, но мы будем очень жёстко защищать права и интересы украинских граждан в Белоруссии, и чтобы ни у кого не было никаких иллюзий», — рассказал он.

Кулеба также призвал граждан Украины воздержаться от поездок в Белоруссию до момента стабилизации ситуации в стране.

«Это позволит им избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть», — подчеркнул министр.

Напомним, ранее в МИД Украины подтвердили, что в Минске были задержаны два украинских «активиста» — вероятные участники беспорядков в Белоруссии.