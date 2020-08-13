Киев, 13 августа 2020, 11:40 — REGNUM Украина настроена на конструктивный диалог с Белоруссией, но будет «очень жёстко» отстаивать права сограждан. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 августа во время онлайн-брифинга.
Кулеба также призвал граждан Украины воздержаться от поездок в Белоруссию до момента стабилизации ситуации в стране.
Напомним, ранее в МИД Украины подтвердили, что в Минске были задержаны два украинских «активиста» — вероятные участники беспорядков в Белоруссии.