Пекин, , 11:35 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео должен испытывать чувство вины за распространение лжи о КНР и Компартии Китая, считает официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо спросить Помпео о том, совсем ли он не чувствует вины за то, что он так одержимо изо дня в день повторяет неприкрытую ложь», — сказал Лицзянь на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил, что Соединённые Штаты вынуждены бороться против Компартии Китая так, как не приходилось бороться с СССР.

«Во многом из-за того, что китайская Компартия уже проникла в наши экономики, политику и общество, что Советскому Союзу не удавалось», — сказал Помпео.

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