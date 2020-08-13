Тбилиси, , 11:38 — REGNUM Полностью ликвидировать последствия наводнения в Онском муниципалитете края Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия в Грузии удастся только к весне 2021 года. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 13 августа на заседании правительства заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Глава грузинского правительства отметил, что первоочередные работы по восстановлению водоснабжения и электроэнергии были проведены раньше, чем ожидалось. В то же время полный ремонт инфраструктуры в районе получится завершить только к будущей весне.

«Реально, исходя из масштаба стихии, по-видимому, для полноценного капитального восстановления инфраструктуры потребуется время примерно до весны 2021 года», — сказал Гахария.

Напомним, в Онском районе Грузии 29 июля произошло наводнение из-за того, что после ливней из берегов вышла река Риони. Потоки воды повредили дороги и мосты. По последним данным остаются отрезанными от внешнего мира пять сёл. Их обеспечение необходимым производится с помощью вертолетов.

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