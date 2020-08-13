Рига, , 11:43 — REGNUM Введение индивидуальных санкций в отношении отдельных должностных лиц Белоруссии, которые отвечают за «подавление протестов и фальсификацию выборов» в данной республике, поддержит на готовящемся заседании Совета по иностранным делам Евросоюза Латвия. Об этом 13 августа сообщил на своей странице в соцсети Twitter глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

«Завтра Латвия на Совете по иностранным делам ЕС поддержит введение индивидуальных санкций против должностных лиц Белоруссии, ответственных за подавление протестов и фальсификацию выборов», — написал в своем сообщении глава МИД Латвии.

Также он отметил, что такое решение принято властями Латвии с учетом того, что в Белоруссии продолжается «насилие против мирных протестующих» и нет политического диалога белорусских властей с протестующими.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возможность непосредственных контактов с властями Белоруссии для разрешения сложившегося в республике кризиса рассматривает президент Литвы Гитанас Науседа.