13 августа 2020 | Время чтения 3 мин

В Восточном Средиземноморье назревает самый серьезный конфликт за последние десятилетия. Греция и Турция противостоят друг другу на нескольких фронтах, включая и сухопутные границы (проблема мигрантов и беженцев), и Кипр. Пока же Анкара пытается сконструировать так называемое дипломатическое прикрытие, предлагая Афинам переговоры по урегулированию проблем по спорным шельфами. Но и за этим также стоит многоходовая комбинация.

Станислав Тарасов, , 11:29 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Турция, как пишет французское издание Le Figaro, «все больше и больше превращается в токсичного геополитического игрока, который играет на обострении». Сначала она выпустила навигационное сообщение о том, что турецкое исследовательское судно Oruç Reis будет проводить геодезические работы к югу от греческого острова Кастеллоризо. Затем начала двухдневные военно-морские учения к юго-востоку от Кастеллоризо и острова Родос. При этом Анкара хорошо понимает, какую реакцию, прежде всего со стороны Греции, могут вызвать ее действия. Они и начались после того, как Oruc Reis в сопровождении семи турецких военных кораблей вошло в район греческого морского шельфа близ Кастелоризо. В ответ глава МИД Греции заявил, что его страна будет защищать свой суверенитет и суверенные права, и призвал Турцию немедленно вывести турецкие корабли из района греческого морского шельфа. Вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность из-за развертывания военных кораблей Турции в Эгейском море.

В этой связи премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел заседание Правительственного совета по вопросам обороны, на котором рассматривались «пути реакции на турецкую провокацию». После этого МИД Греции выступил с заявлением, в котором настоятельно призвал Турцию «немедленно прекратить свою незаконную деятельность, подрывающую мир и безопасность в регионе». В свою очередь Анкара считает, что протесты Афин «не имеют под собой никаких юридических оснований», и подчеркивает, что «никому не следует пытаться ее исключить из Средиземноморья, которое веками находилось под турецким владычеством». Греция намерена запросить внеочередное заседание глав МИД Евросоюза по вопросу действий Турции в Средиземноморье. Ожидается, что 14 августа в Вене пройдет встреча министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса и государственного секретаря США Майкла Помпео, в ходе которой стороны обсудят проблемы во взаимоотношениях между Грецией и Турцией.

Важнейший стратегический вопрос заключается в том, будет ли Вашингтон предпринимать посреднические дипломатические или иные усилия для нейтрализации напряженности межу двумя союзниками по НАТО. Что касается Брюсселя, то он пока подчеркнуто соблюдает нейтралитет. Но что будет дальше, ведь, как напоминает турецкое издание Hürriyet, «Греция и Турция противостоят друг другу на нескольких фронтах, включая сухопутные границы (проблема мигрантов и беженцев), и Кипр». По всем признакам, в Восточном Средиземноморье назревает самый серьезный конфликт за последние десятилетия. Как стороны намерены разбираться друг с другом: самостоятельно или при поддержке отдельных внешних игроков? Анкара начинает конструировать так называемое дипломатическое прикрытие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал «все вовлеченные стороны в Восточном Средиземноморье сотрудничать в поиске приемлемой формулы, которая защищает права всех». Ему вторит и министр национальной обороны Турции Хулюси Акар, заявляя, что «республика стремится урегулировать проблему с Грецией в Средиземном море при помощи диалога».

О каком диалоге идет речь? Допустим, что Греция и Турция подпишут какое-то соглашение о разграничении спорных шельфов. Но тогда это приведет к ревизии соответствующих статей Лозанского договора 1923 года, который, кстати, обеспечивает существующий геополитический статус-кво не только в Восточном Средиземноморье. Если не договорятся, то стороны будут балансировать на грани вооруженного конфликта, не зная, где проходит между ними «красная линия». Что будет дальше, если иметь в виду и то, что на днях был подписан договор о демаркации морских границ в Восточном Средиземноморье между Египтом и Грецией? Любопытно, что до того Анкара и Афины почти три месяца вели в Берлине переговоры об урегулировании спорных вопросов, и совместное заявление было почти готово, но тут появилось соглашение между Афинами и Каиром. Греческо-турецкие переговоры тут же были остановлены. Сразу после подписания греко-египетского соглашения Анкара приняла решение о возобновлении исследований в Средиземном море, а также о проведении там морских учений.

Для Турции существует также такой фактор, как поддержка Греции со стороны ОАЭ, Саудовской Аравии и Израиля, которые могут примкнуть к создаваемой Египтом антитурецкой коалиции. Министр обороны Греции Никос Панайотопулос уже заявил, что «Афины могут взяться за оружие». Пока обозначен промежуточный итог. Первое: по оценке специалистов, геологоразведочные работы в спорной зоне могут и не привести к значимым открытиям. Второе: если такие открытия случатся, то эскалация заблокирует надолго возможность инвестиционных решений. Кому-то это выгодно.