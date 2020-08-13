Новосибирск, 13 августа 2020, 11:27 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Советский район рассмотрел планы развития национального исследовательского государственного университета.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел планы развития национального исследовательского государственного университета
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел планы развития национального исследовательского государственного университета
Правительство Новосибирской области

Травников осмотрел предполагаемое место строительства кампуса и общежития для студентов, обсудил планы по реновации кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) в рамках государственно-частного партнёрства.

Глава региона подчеркнул, что после того, как проект центра коллективного пользования СКИФ, реализуемый в рамках национального проекта «Наука», вошёл в стадию реализации. Следующий приоритет — продвижение программы «Академгородок 2.0» и развитие комплекса университета.

«Для этого, кроме финансирования, которым мы занимаемся, надо решить ещё массу задач. Это и земельные вопросы, и предпроектная подготовка. Сейчас руководство университета всем этим занимается, и мы, со своей стороны, оказываем им в этом всю необходимую поддержку», — сказал Травников.

Ректор НГУ Михаил Федорук отметил, что реновация университетского кампуса позволит комплексно обновить научно-образовательную и социальную инфраструктуру вуза. Сегодня активно идёт разработка и реализация мастер-плана реновации. Целью является создание кампуса, удобного для работы, учёбы и жизни и способствующего большей интеграции Новосибирского госуниверситета с институтами Академгородка. В качестве пилотного проекта предлагаются работы по проектированию и строительству комплекса зданий НГУ и СУНЦ НГУ.

Также Андрей Травников осмотрел отремонтированное общежитие №6, две отремонтированных столовых, обсудил планы по дальнейшему развитию инфраструктуры в Советском районе. Михаил Федорук доложил также о начале работы научно-образовательного центра «Газпромнефть-НГУ». Он пояснил, что уже завершён ремонт помещений под НОЦ, всё готово к сдаче объекта и началу его полноценной работы в сентябре 2020 года.

Губернатор напомнил, что открытие этого центра — результат реализации соглашения, подписанного в Санкт-Петербурге в 2018 году, о стратегическом партнёрстве в научно-исследовательской деятельности и образовательных проектах между Научно-техническим центром «Газпромнефти», Новосибирским государственным университетом и Технопарком Новосибирского Академгородка. Сотрудничество направлено на научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность и подготовку кадров.