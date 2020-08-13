Москва, , 11:24 — REGNUM Грозя России за ее мнимые связи с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), государственный секретарь США Майк Помпео выполняет операцию прикрытия, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Помпео работает в привычном для себя стиле бывшего директора ЦРУ, — сказал Мухин. — Он осуществляет операцию прикрытия. Дело в том, что сами США сейчас активно сотрудничают с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому США и понадобилось прикрытие, которое организовал Майк Помпео. Его обвинения против России носят характер «хайли лайкли». Безусловно, никаких доказательств мы не услышим. В последнее время западные политики с особенным легкомыслием применяют этот принцип в отношении своих оппонентов, будь то Россия, Иран, Китай и так далее. Это обесценивает и сами обвинения, и выставляет их авторов в неприглядном свете. Так что сейчас ребята работают только против себя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил, что в случае, если обвинения в сговоре России с талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердятся, Москва заплатит «огромную цену».

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