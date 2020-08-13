Москва, 13 августа 2020, 11:24 — REGNUM Грозя России за ее мнимые связи с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), государственный секретарь США Майк Помпео выполняет операцию прикрытия, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил, что в случае, если обвинения в сговоре России с талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердятся, Москва заплатит «огромную цену».
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